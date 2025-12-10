LIVE Chelsea-Roma 5-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | segna anche Hamano

Segui in tempo reale la sfida tra Chelsea e Roma nel calcio femminile, con aggiornamenti live e tutte le emozioni. La partita vede il Chelsea dominare, con un gol di Hamano che sigla un'azione decisiva. Rimani sintonizzato per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati di questa importante sfida di Champions League femminile.

78? Gol di Hamano, azione perfetta con inserimento decisivo, Chelsea-Roma 5-0 femminile. 76? Grande di chiusura di Di Guglielmo in difesa. 74? Fuori Pilgrim, dentro Pante nella Roma. 72? Nusken di piatto la spara alta da ottima posizione. 70? Kerr di testa anticipa Lukasova ma non trova la porta. 68? Prova a smuovere i giallorossi il tecnico romano. 66? Fuori Giugliano, Bergamaschi e Babajide, dentro Galli, Di Guglielmo e Greggi nella Roma. 64? Roma che non riesce ad alzare il suo baricentro. 62? Kaneryd fuori, dentro Jean-Francois nel Chelsea. 60? In affanno la difesa giallorossa sugli attacchi di Bronze.

