LIVE Chelsea-Roma 4-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Nusken segna su rigore

Segui in tempo reale la sfida tra Chelsea e Roma nella Champions League femminile. Aggiornamenti live con tutte le azioni, i gol e le sostituzioni, tra cui il rigore di Nusken e le novità nel reparto offensivo delle due squadre. Resta sintonizzato per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? Kaneryd fuori, dentro Jean-Francois nel Chelsea. 60? In affanno la difesa giallorossa sugli attacchi di Bronze. 58? La Roma deve non peggiorare il parziale già pesante. 56? Chelsea che continua nella sua fase offensiva. 54? Roma completamente in bambola al momento. 52? Gol di Nusken, rigore perfetto, Chelsea-Roma 4-0 femminile. 50? Rigore per il Chelsea, fallo di mano di Pandini. 48? Fuori Walsh, Macario e Baltimore, dentro Nusken, Hamaro e Potter nel Chelsea. 46? Inizia il secondo tempo! 21.48 Le intenzioni della Roma c’erano, ma il Chelsea domina e vince al momento meritatamente, troppa la differenza tecnica tra le due squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Chelsea-Roma 4-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Nusken segna su rigore

