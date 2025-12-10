LIVE Chelsea-Roma 3-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Kaneryd sigla il terzo gol alla fine del primo tempo!

Oasport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la sfida di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, con il punteggio attuale di 3-0 a favore delle padrone di casa. Kaneryd ha siglato il terzo gol alla fine del primo tempo, mentre il Chelsea domina incontrastato, evidenziando la differenza tecnica tra le due formazioni. Restate aggiornati per gli ultimi sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Le intenzioni della Roma c’erano, ma il Chelsea domina e vince al momento meritatamente, troppa la differenza tecnica tra le due squadre. A tra poco per il secondo tempo 47? Finisce il primo tempo, Chelsea-Roma 3-0 femminile. 45? Gol di Kaneryd, pallone filtrante di Charles che l’attaccante non può sbagliare, Chelsea-Roma 3-0 femminile. 43? Errore di Pandini in fase offensiva. 41? Chelsea che continua con il suo comando del gioco. 39? Roma che prova il possesso palla per arrivare in area di rigore. 37? Chelsea determinato ad arrivare alla terza rete, Roma in confusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

