LIVE Chelsea-Roma 3-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Kaneryd sigla il terzo gol alla fine del primo tempo!
Segui in tempo reale la sfida di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, con il punteggio attuale di 3-0 a favore delle padrone di casa. Kaneryd ha siglato il terzo gol alla fine del primo tempo, mentre il Chelsea domina incontrastato, evidenziando la differenza tecnica tra le due formazioni. Restate aggiornati per gli ultimi sviluppi del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Le intenzioni della Roma c’erano, ma il Chelsea domina e vince al momento meritatamente, troppa la differenza tecnica tra le due squadre. A tra poco per il secondo tempo 47? Finisce il primo tempo, Chelsea-Roma 3-0 femminile. 45? Gol di Kaneryd, pallone filtrante di Charles che l’attaccante non può sbagliare, Chelsea-Roma 3-0 femminile. 43? Errore di Pandini in fase offensiva. 41? Chelsea che continua con il suo comando del gioco. 39? Roma che prova il possesso palla per arrivare in area di rigore. 37? Chelsea determinato ad arrivare alla terza rete, Roma in confusione. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE - Femminile, Chelsea-Roma 2-0: raddoppio delle inglesi - Le giallorosse scendono in campo alle 21 per la sfida valevole la Women's Champions League. Secondo ilromanista.eu
LIVE Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve un’impresa a Londra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Chelsea- Da oasport.it
Millie Bright avverte il Chelsea: “La Roma non va sottovalutata” A poche ore dal calcio d’inizio di Chelsea-Roma (ore 21:00), la capitana delle Blues Millie Bright ha parlato in conferenza stampa, lanciando messaggi chiari in vista della sfida di Champions L - facebook.com Vai su Facebook
#ASRomaFemminile, altro test duro: sfida al #Chelsea A Stamford Bridge serve un miracolo alle giallorosse di #Rossettini, impegnate in #ChampionsLeague ? @LeoFrenquelli #ASRoma #UWCL Vai su X
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it