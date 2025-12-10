LIVE Chelsea-Roma 3-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, con aggiornamenti live sul secondo tempo. La sfida si mantiene intensa, con il Chelsea in vantaggio per 3-0. Tieni d'occhio gli sviluppi e le sostituzioni in corso per rimanere aggiornato sull'andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Rigore per il Chelsea, fallo di mano di Pandini. 48? Fuori Walsh, Macario e Baltimore, dentro Nusken, Hamaro e Potter nel Chelsea. 46? Inizia il secondo tempo! 21.48 Le intenzioni della Roma c’erano, ma il Chelsea domina e vince al momento meritatamente, troppa la differenza tecnica tra le due squadre. A tra poco per il secondo tempo 47? Finisce il primo tempo, Chelsea-Roma 3-0 femminile. 45? Gol di Kaneryd, pallone filtrante di Charles che l’attaccante non può sbagliare, Chelsea-Roma 3-0 femminile. 43? Errore di Pandini in fase offensiva. 41? Chelsea che continua con il suo comando del gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it