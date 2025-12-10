LIVE Chelsea-Roma 2-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Kaptein sigla il raddoppio!
Segui in tempo reale la sfida di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, con aggiornamenti sul risultato e le emozioni del match. Al momento, il Chelsea conduce 2-0 grazie alla rete di Kaptein, mentre la Roma cerca di reagire in una notte difficile per le italiane. Resta con noi per tutti gli sviluppi live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Notte fonda per la Roma che dovrebbe fare 3 reti. 29? Gol del Chelsea, Kaptein con un piatto destro mette in rete, Chelsea-Roma 2-0 femminile. 27? Dragoni dalla distanza trova il muro eretto dalla difesa dei Blues. 25? Angolo della Roma che non sortisce effetti, battuto da Giugliano. 23? Lungo possesso palla per il Cheslea. 21? Dragoni continua nonostante un problema fisico. 19? Colpita la Roma nel momento migliore. 17? Gol del Chelsea, autogol di testa di Bergamaschi, Chelsea-Roma 1-0 femminile. 15? Dragoni sembra la più attiva sulla trequarti. 13? LUKASOVA che intervento su Macario. 🔗 Leggi su Oasport.it
