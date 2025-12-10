LIVE Chelsea-Roma 1-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | autogol di Bergamaschi

Segui in tempo reale la sfida tra Chelsea e Roma valida per la Champions League femminile. La partita è ancora aperta, con il risultato di 1-0 in favore delle londinesi grazie a un autogol di Bergamaschi. La gara si fa avvincente, con continui scambi di possesso e momenti di tensione, mentre Dragoni prosegue nonostante un problema fisico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Lungo possesso palla per il Cheslea. 21? Dragoni continua nonostante un problema fisico. 19? Colpita la Roma nel momento migliore. 17? Gol del Chelsea, autogol di testa di Bergamaschi, Chelsea-Roma 1-0 femminile. 15? Dragoni sembra la più attiva sulla trequarti. 13? LUKASOVA che intervento su Macario. 11? Roma che prova ad alzare il baricentro con coraggio. 9? Giugliano dalla distanza manda alto sopra la traversa. 7? Chelsea che tenta di chiudere la Roma in area di rigore. 5? Sinistro di Baltimore parato da Lukasova. 3? Roma che prova a partire con ritmi forti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Chelsea-Roma 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: autogol di Bergamaschi

