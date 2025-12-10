LIVE Chelsea-Roma 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | tentativo di Giugliano dalla distanza!

Segui in tempo reale la sfida tra Chelsea e Roma nella Champions League femminile. Le due squadre si affrontano con determinazione, con occasioni e azioni intense che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa partita ricca di emozioni e tentativi di gol.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Roma che prova ad alzare il baricentro con coraggio. 9? Giugliano dalla distanza manda alto sopra la traversa. 7? Chelsea che tenta di chiudere la Roma in area di rigore. 5? Sinistro di Baltimore parato da Lukasova. 3? Roma che prova a partire con ritmi forti. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.53 Entrano in campo le giocatori delle due squadre. 20.49 Tra poco la discesa in campo delle giocatrici. 20.45 Giugliano guida la Roma, sarà importante per innescare le punte. 20.40 La Roma per passare può solo sperare di vincere la partita per avere ancora speranze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: tentativo di Giugliano dalla distanza!

