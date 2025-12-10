LIVE Chelsea-Roma 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, con aggiornamenti live e risultati. Le due squadre sono appena entrate in campo mentre si prepara a iniziare l'incontro che promette emozioni e spettacolo. Resta sintonizzato per tutte le novità sulla sfida in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.53 Entrano in campo le giocatori delle due squadre. 20.49 Tra poco la discesa in campo delle giocatrici. 20.45 Giugliano guida la Roma, sarà importante per innescare le punte. 20.40 La Roma per passare può solo sperare di vincere la partita per avere ancora speranze. 20.22 Ecco le formazioni ufficiali: CHELSEA (4-3-3): Peng, Bright, Buurman, Macario, Baltimore, Kaptein, Rytting Kaneryd, Kerrm Charles, Bronze, Walsh. ROMA (4-3-3): Lukášová; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen; Pandini, Kuhl, Giugliano; Dragoni, Babajide, Pilgrim. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte!

