Little Disasters recensione | i dolori della maternità secondo Diane Kruger
La miniserie Paramount+ rivede il tema della depressione post-partum attraverso un giallo umano che ammicca a Big Little Lies. In streaming. Sì, Big Little Lies ha fatto scuola. Non possiamo che iniziare così a parlare di Little Disasters - L'errore di una madre, miniserie Paramount+ con Diane Kruger. I punti in comune tra i due titoli sono davvero molti. Al centro un gruppo di donne, mogli e madri, in questo caso dell'élite inglese, che dietro la patina della perfezione del loro piccolo mondo antico nascondono segreti e rapporti potenzialmente tossici. Parlando di classi privilegiate e di rapporti madri-figli, la miniserie esplora le difficoltà della maternità moderna, attraverso il pretesto di un giallo che coinvolge la protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Diane Kruger in Little Disasters: «Quando nasce un figlio ti senti isolata. E fa paura» - facebook.com Vai su Facebook
La serie «Little Disasters: L'errore di una madre», tratta dal romanzo di Sarah Vaughan, esplora con delicatezza le complessità della maternità, tra dubbi, solitudine e relazioni fragili, senza retorica né colpi di scena eccessivi. di @CLCasiraghi Vai su X
