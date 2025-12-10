Liti e violazioni delle norme due settimane di stop per un bar di Pozza

Un bar di Pozza di Maranello è stato temporaneamente chiuso per due settimane a causa di ripetute violazioni delle norme e di episodi di lite. La decisione è stata notificata questa mattina al titolare, segnando un provvedimento significativo per l'esercizio pubblico coinvolto.

Questa mattina, il titolare di un esercizio pubblico a Pozza di Maranello ha ricevuto la notifica di un provvedimento molto serio: la sospensione della licenza per 15 giorni. La misura, firmata dal Questore di Modena, Lucio Pennella, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo, è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Radio Sankara. . "L'Arci-matto" EP. 04 - Buongiorno da Pyongyang. Calcio e potere in Corea del Nord #sport #calcio #politica #coreadelnord #potere ? ISCRIVITI AL CANALE E ATTIVA LE NOTIFICHE ? FACEBOOK: /radiosankara INSTAGRAM: /radiosankar - facebook.com Vai su Facebook

Nuove liti fiscali -10%: verso i livelli 2016. Un ricorso su due per tributi locali - Nei primi sei mesi di quest’anno famiglie e imprese hanno avviato poco più di 90mila nuove liti contro il Fisco. Come scrive ilsole24ore.com