Liti e violazioni delle norme due settimane di stop per un bar di Pozza
Un bar di Pozza di Maranello è stato temporaneamente chiuso per due settimane a causa di ripetute violazioni delle norme e di episodi di lite. La decisione è stata notificata questa mattina al titolare, segnando un provvedimento significativo per l'esercizio pubblico coinvolto.
Questa mattina, il titolare di un esercizio pubblico a Pozza di Maranello ha ricevuto la notifica di un provvedimento molto serio: la sospensione della licenza per 15 giorni. La misura, firmata dal Questore di Modena, Lucio Pennella, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo, è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Radio Sankara. . "L'Arci-matto" EP. 04 - Buongiorno da Pyongyang. Calcio e potere in Corea del Nord #sport #calcio #politica #coreadelnord #potere ? ISCRIVITI AL CANALE E ATTIVA LE NOTIFICHE ? FACEBOOK: /radiosankara INSTAGRAM: /radiosankar - facebook.com Vai su Facebook
Nuove liti fiscali -10%: verso i livelli 2016. Un ricorso su due per tributi locali - Nei primi sei mesi di quest’anno famiglie e imprese hanno avviato poco più di 90mila nuove liti contro il Fisco. Come scrive ilsole24ore.com
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it