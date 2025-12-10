Lite per i cani degenera accoltellamento a Foligno | l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale

Una tranquilla passeggiata tra cani si trasforma in un episodio drammatico a Foligno, quando una lite tra due uomini degenera in un accoltellamento. L’aggressore, un noto ingegnere e dirigente comunale, ha ferito l’altro uomo all’addome in modo improvviso e inaspettato, lasciando sgomenti i presenti e le autorità coinvolte.

Una passeggiata con i rispettivi cani. Poi l’incontro, degenerato in una lite e concluso con un accoltellamento all’addome che appare inspiegabile. Succede a Foligno, Perugia, dove si scopre che a impugnare e usare l’arma è un noto ingegnere e dirigente comunale. La discussione è scoppiata nella mattinata di ieri – 9 dicembre – tra via Garibaldi e via Alunno e, secondo le prime ricostruzioni, per motivi ritenuti futili, probabilmente riguardanti i propri animali. L’uomo aggredito è ricoverato in ospedale – a chiamare i soccorsi l’aggressore – in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it