L' Italia sta diventando il centro di raccolta dei violenti

L'Italia sta assistendo a un crescente clima di tensione e violenza, che solleva preoccupazioni sulla stabilità sociale e politica. La situazione si fa sempre più intensa, alimentando timori di un'eversione che rischia di compromettere l'ordine pubblico e la sicurezza del Paese. È fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi e le implicazioni di questa escalation.

Non sottovalutiamo il clima che nel Paese si fa sempre più pesante. Non è azzardato parlare di eversione strisciante. Maurizio Landini un anno fa ha inneggiato alla rivolta sociale e dopodomani tenterà la sua spallata con l'ennesimo sciopero generale, stavolta in solitaria, visto che il governo ha chiuso i contratti con i suoi colleghi. I pericoli però non arrivano certo dal segretario della Cgil, ormai più guitto televisivo che leader sindacale, anche se la scorsa settimana una squadraccia della Fiom ha picchiato alcuni delegati della Cisl, senza che lui si sia neppure sentito in dovere di scusarsi.

