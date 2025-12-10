L’Italia a tavola entra nella storia | la voce dei Rubiconi dopo il riconoscimento dell’Unesco

L’Italia celebra un importante traguardo: la Cucina Italiana è stata ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. La decisione, annunciata a Nuova Dehli, testimonia l’universalità e il valore culturale della tradizione culinaria italiana, che continua a conquistare il mondo. I “Rubiconi” esprimono soddisfazione e orgoglio per questo riconoscimento storico.

Ieri, martedì, a Nuova Dehli l'Unesco ha deliberato il riconoscimento della Cucina Italiana come "bene immateriale patrimonio dell'umanità". In occasione di questa giornata che segna una data storica per il nostro Paese, il gruppo "I Rubiconi" desidera far conoscere la riflessione degli aderenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

