L’Italia a tavola entra nella storia | la voce dei Rubiconi dopo il riconoscimento dell’Unesco

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia celebra un importante traguardo: la Cucina Italiana è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. La decisione è stata annunciata a Nuova Delhi, segnando un momento di grande riconoscimento internazionale per la tradizione culinaria italiana e i suoi rappresentanti, i “Rubiconi”.

Ieri, martedì, a Nuova Dehli l'Unesco ha deliberato il riconoscimento della Cucina Italiana come "bene immateriale patrimonio dell'umanità". In occasione di questa giornata che segna una data storica per il nostro Paese, il gruppo "I Rubiconi" desidera far conoscere la riflessione degli aderenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

