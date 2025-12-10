L’Italia a tavola entra nella storia | la voce dei Rubiconi dopo il riconoscimento dell’Unesco

L’Italia celebra un importante traguardo: la Cucina Italiana è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. La decisione è stata annunciata a Nuova Delhi, segnando un momento di grande riconoscimento internazionale per la tradizione culinaria italiana e i suoi rappresentanti, i “Rubiconi”.

Ieri, martedì, a Nuova Dehli l'Unesco ha deliberato il riconoscimento della Cucina Italiana come "bene immateriale patrimonio dell'umanità". In occasione di questa giornata che segna una data storica per il nostro Paese, il gruppo "I Rubiconi" desidera far conoscere la riflessione degli aderenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

L’influenza accelera, l’Italia tossisce: la partita si vince a tavola con cereali, legumi e yogurt Ma la prevenzione non passa solo dal piatto. Lavare bene le mani, evitare i luoghi affollati e bocca, arieggiare gli ambienti Leggi l’articolo completo di Andrea Magrì al l - facebook.com Vai su Facebook

A #NewDelhi ho avuto un incontro molto amichevole con il Primo Ministro @narendramodi. Italia e India sono Paesi legati da una crescente e solida amicizia, partner reciprocamente strategici. L’obiettivo è quello di avere più India in Italia e più Italia in India, a Vai su X