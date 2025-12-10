L’istmo che unisce due mondi | alla scoperta di Panamá

L’istmo di Panamá, vero crocevia tra due oceani, rappresenta un ponte naturale tra il Nord e il Sud America. Questa striscia di terra, sottile e suggestiva, incarna un punto di connessione strategico e culturale, dove paesaggi mozzafiato e biodiversità unica si incontrano in un paesaggio affascinante e ricco di storia.

Il sole sorge lentamente sull'istmo più sottile del continente americano, tingendo di oro le acque del Pacifico e dell'Atlantico che qui si sfiorano senza mai toccarsi. Panamá non è semplicemente una nazione: è un ponte fisico e culturale che collega Nord e Sud America, un crocevia dove si intrecciano storie millenarie e modernità audace. In questo lembo di terra largo appena 80 chilometri nel suo punto più stretto, la natura ha dipinto uno dei suoi capolavori più straordinari, mentre l'uomo ha scritto pagine indelebili di ingegneria e determinazione. Camminare per le strade di questo paese significa attraversare secoli di storia in pochi passi.

