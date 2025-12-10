Liste stupri a Roma e a Lucca la criminologa spiega il crollo educativo | Non è uno scherzo Scrivere i nomi è già violenza
In un contesto di crescente preoccupazione, emergono liste di presunti stupri a Roma e Lucca, sollevando interrogativi sul ruolo della scuola e sulla diffusione della violenza tra i giovani. La criminologa sottolinea come il crollo educativo e il rispetto dei limiti siano elementi fondamentali per prevenire tali fenomeni, evidenziando la delicatezza di trattare i nomi e le accuse.
Mentre si cercano i responsabili, la criminologa avverte: la scuola, luogo che dovrebbe essere sicuro, è diventata terreno di soprusi e violenza precoce. Due informative di reato da cui sono scaturite altrettante inchieste da parte delle Procure della Repubblica competenti. I casi delle cosiddette liste stupri stanno scuotendo l'Italia dopo il ritrovamento nei locali del liceo Giulio Cesare di Roma e del Vallisneri di Lucca. (ANSA FOTO) – Notizie.com " Fatti di questo tipo accadono in istituti scolastici, che sono i luoghi dove si dovrebbe lavorare sull'educazione, sulla cultura, sul rispetto e sulla considerazione dell'altro.
+++ NO AL DDL VALDITARA! “LISTE STUPRI” NELLE SCUOLE E LEGGI REAZIONARIE IN PARLAMENTO, VOGLIAMO EDUCAZIONE SESSO-AFFETTIVA PUBBLICA, GRATUITA E PER TUTTI IN TUTTE LE SCUOLE! +++ Arriva il sì della Camera al vergogn - facebook.com Vai su Facebook
Senza il consenso dei genitori, vietato parlare a scuola di relazioni sessuali e affettive. Nei licei compaiono liste degli stupri e la camera approva la legge di Valditara. «La famiglia innanzitutto», esulta la destra, «le aule non sono circoli transfemministi» #4dice Vai su X
Liste stupri a Roma e a Lucca, la criminologa spiega il crollo educativo: "Non è uno scherzo. Scrivere i nomi è già violenza" - Mentre si cercano i responsabili, la criminologa avverte: la scuola è diventata terreno di soprusi e violenza precoce.
