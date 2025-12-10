Liste d’attesa bloccate L’odissea di un utente | Ho provato con il Cup costretto a pagare

Un cittadino di Castorano, Pietro Angelini, denuncia le lunghe liste d’attesa bloccate e le difficoltà nel ricevere prestazioni sanitarie pubbliche. Costretto a ricorrere all’intramoenia e a pagare di tasca propria, Angelini ha scritto all’Ast di Ascoli per segnalare l’ennesima problematica nel sistema sanitario regionale. La sua testimonianza evidenzia le criticità nell’accesso alle cure pubbliche.

"Liste d’attesa bloccate, costretto all’intramoenia". La denuncia arriva da un cittadino di Castorano, Pietro Angelini, che nei giorni scorsi ha scritto all’Ast di Ascoli per segnalare l’ennesima difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie tramite il servizio sanitario nazionale. Una lettera dai toni civili ma fermi, che riporta l’attenzione su un problema ormai cronico: le liste d’attesa chiuse e l’impossibilità di prenotare esami diagnostici tramite Cup. Angelini racconta di aver tentato senza successo di prenotare una risonanza magnetica nucleare (Rmn) tramite il Centro Unico di Prenotazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa bloccate. L’odissea di un utente: "Ho provato con il Cup, costretto a pagare"

