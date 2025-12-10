L' ipotesi palazzinara le polemiche e le ultime indiscrezioni I piani futuri per gli ex macelli
L'articolo esplora le controversie e le ultime indiscrezioni riguardanti l'ipotesi
Chi non sa dove guardare a stento riesce a trovarle. Le palazzine di via Uguccione della Faggiuola settanta anni fa vennero costruite per essere utilizzate come mattatoi pubblici in servizio all'ex foro boario, mercato del bestiame. Oggi, quei due edifici a stento si scorgono dalla strada. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
L'inchiesta era deflagrata nell'ottobre di due anni fa con tre arresti. Ne era nato anche un fascicolo bis con un'ipotesi per corruzione e traffico di influenze che però non avrebbe trovato riscontri - facebook.com Vai su Facebook
