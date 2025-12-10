L' ipotesi palazzinara le polemiche e le ultime indiscrezioni I piani futuri per gli ex macelli

Arezzonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora le controversie e le ultime indiscrezioni riguardanti l'ipotesi

Chi non sa dove guardare a stento riesce a trovarle. Le palazzine di via Uguccione della Faggiuola settanta anni fa vennero costruite per essere utilizzate come mattatoi pubblici in servizio all'ex foro boario, mercato del bestiame. Oggi, quei due edifici a stento si scorgono dalla strada. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica