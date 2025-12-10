lions rubicone una sala multisensoriale al bufalini

Il Lions Club del Rubicone, attivo dal 1975 nel territorio, inaugura la sala multisensoriale al Bufalini, dedicata a celebrare le nozze d’oro della solidarietà. La nuova struttura rafforza il suo impegno a favore di persone in difficoltà, giovani e comunità, offrendo uno spazio innovativo per stimolare sensi e benessere.

Nozze d’oro per il Lions Club del Rubicone che dal 1975 opera nel territorio a favore di chi è in difficoltà, dei giovani, della comunità. Presidente è Michele Fabbri che continua l’opera benefica tracciata dai suoi predecessori. Quando è iniziata questa grande solidarietà? "Da subito ci siamo impegnati e ci impegnamo in progetti diversi, culturali, umanitari e assistenziali come spesa sospesa, zaino sospeso per gli scolari, premio di poesia per giovani, conferenze sulla legalità per gli studenti e comunità, concerti, borse di studio per studenti meritevoli, screening del diabete, cani guida e bastoni Bel (bastone elettronico lions) per ipovedenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it