Luigi Cataldi Madonna, nato in Abruzzo, rappresenta una figura poliedrica e di grande rilievo. Barone, vignaiolo e filosofo, ha lasciato un'impronta significativa nella sua regione e oltre. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda passione per la libertà e l'impegno in molteplici ambiti, rendendolo uno dei personaggi più importanti e amati dell'Abruzzo.

Era il più grande abruzzese vivente. Barone, vignaiolo, filosofo, era davvero tante cose Luigi Cataldi Madonna ma prima di tutto era un uomo libero. Se non fosse stato così libero non avrebbe inventato il Pecorino. L'uva ovviamente esisteva già ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di scriverne il nome su una bottiglia: cosa dirà la gente? Penseranno che sa di formaggio! Di queste fisime Cataldi Madonna filosoficamente se ne impipava, nel 1996 stampò "Pecorino" in etichetta e ne venne un successo che trascinò l'intero Abruzzo enologico. Se non fosse stato così libero non avrebbe insistito a chiamare vino rosa il vino per l'appunto rosa, lasciando gli scadenti aggettivi "rosato" e "rosé" ai conformisti e agli esterofili.

