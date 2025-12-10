L’Inter ora vede rosso Il Liverpool fa il colpo Chivu scivola ancora

L'Inter subisce una sconfitta dolorosa in casa contro il Liverpool, con un rigore controverso al 88° minuto deciso dall’arbitro Zwayer al Var. La partita si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri, segnando un colpo duro per le speranze europee e alimentando polemiche sulla direzione di gara.

La beffa (e il veleno) in coda. Doccia ghiacciata sull’ Inter battuta a domicilio dal Liverpool (anche) grazie ad un rigore molto discutibile concesso dal tedesco Zwayer a due minuti dal termine dopo una ingenua trattenuta di Bastoni su Wirtz e revisione al Var. Gli incubi di Monaco e la beffa di Madrid tornano a rivivere nella notte di San Siro, dove gli inglesi superano la crisi da “profondo rosso” e grazie al successo agganciano la squadra di Chivu a quota 12. Per la qualificazione saranno decisive le ultime due partite, Sia chiaro, l’Inter non ha giocato bene ed è stata poco lucida e pericolosa, ma pure tanto sfortunata visto che alla mezz’ora aveva perso per infortunio Calhanoglu e Acerbi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

