L’Inter ora vede rosso Il Liverpool fa il colpo Chivu scivola ancora
L'Inter subisce una sconfitta dolorosa in casa contro il Liverpool, con un rigore controverso al 88° minuto deciso dall’arbitro Zwayer al Var. La partita si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri, segnando un colpo duro per le speranze europee e alimentando polemiche sulla direzione di gara.
La beffa (e il veleno) in coda. Doccia ghiacciata sull’ Inter battuta a domicilio dal Liverpool (anche) grazie ad un rigore molto discutibile concesso dal tedesco Zwayer a due minuti dal termine dopo una ingenua trattenuta di Bastoni su Wirtz e revisione al Var. Gli incubi di Monaco e la beffa di Madrid tornano a rivivere nella notte di San Siro, dove gli inglesi superano la crisi da “profondo rosso” e grazie al successo agganciano la squadra di Chivu a quota 12. Per la qualificazione saranno decisive le ultime due partite, Sia chiaro, l’Inter non ha giocato bene ed è stata poco lucida e pericolosa, ma pure tanto sfortunata visto che alla mezz’ora aveva perso per infortunio Calhanoglu e Acerbi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Inter Miami 3-5 Chicago Fire: thriller a otto goal vede i visitatori clinch playoff spot
Infortunio Dybala, l’argentino vede la luce: può essere già al 100% per Roma Inter? Le ultime sulle sue condizioni
Borghi avverte: «Quello che si vede è reale! L’Inter di Chivu ha trovato queste due cose»
Youth League: l’Inter da urlo contro il Liverpool, manita dei ragazzi di Benito Carbone ai Reds. L’Atalanta crolla in casa contro il Chelsea e vede gli ottavi di finale sfumare - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter ora vede rosso. Il Liverpool fa il colpo. Chivu scivola ancora - Allarme infortuni: Calhanoglu e Acerbi ko nel primo tempo per guai muscolari. Riporta sport.quotidiano.net
Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi quifinanza.it
Mai esagerare con la dolcezza: 15 falsi miti su zuccheri e dolcificanti iodonna.it
La Clai all’esame verità: "Sarà una battaglia sportiva" sport.quotidiano.net
Vacanze di Natale 2025: 14 offerte per partire senza andare troppo lontani vanityfair.it
Volley giovanile. Tremila appassionati alla 15esima edizione del Torneo KVL sport.quotidiano.net
Non è un torneo per chi vuol far polemiche sterili zonawrestling.net