L’Inter non sa più vincere negli scontri diretti | cinque sconfitte su sei e il tabù che fa paura
L'Inter attraversa un momento difficile nei confronti diretti, con cinque sconfitte su sei partite e il peso di un tabù che si fa sempre più pesante. La recente sconfitta contro il Liverpool ha riacceso le polemiche arbitrali, ma evidenzia anche i limiti della squadra in queste sfide decisive.
La sconfitta con il Liverpool riaccende le polemiche arbitrali, ma non cancella i limiti dell'Inter negli scontri diretti. Tra Serie A e Champions emerge un blocco mentale che rischia di pesare sull’intera stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ajax-Inter, Dumfries: “Qui per vincere ed iniziare al meglio. Monaco? La partita più…”
Ventola su Chivu: «L’Inter meritava di vincere, ma la squadra nerazzurra deve cambiare qualcosa»
Ajax Inter riparte dalla Champions: l’obbligo di vincere ad Amsterdam
? #Inter-Liverpool, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale, vincere significa ottavi Vai su X
?Inter-Liverpool, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale, vincere significa ottavi Vai su Facebook
Bimbo morto in asilo nido, tre educatrici indagate imolaoggi.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Gaza, giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas lapresse.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Controlli alto impatto dei Carabinieri tarantinitime.it
Auguri a Fico dai 14 Enti di promozione sportiva della Campania, in rappresentanza di oltre mezzo milione di ... puntomagazine.it