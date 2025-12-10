L' Inter non sa come colmare il gap

L'Inter affronta una fase d'incertezza nel tentativo di colmare il divario con avversari competitivi, mentre il Liverpool vive un momento di trasformazione e difficoltà, tra partenze e nuovi innesti. La sfida di San Siro si inserisce in un contesto caratterizzato da cambiamenti e incertezze, evidenziando le sfide di entrambe le squadre nel percorso verso la stabilità e il successo.

La sfida di San Siro arrivava in un momento delicato per il Liverpool. La metamorfosi del club inglese - iniziata in estate da una parte con la partenza di Luis Díaz, Darwin Núñez e Alexander-Arnold (oltre alla tragica morte di Diogo Jota) e dall'altra con gli arrivi di Florian WIrtz, Hugo Ekitiké e Alexander Isak - sembrava un enigma insolubile per Arne Slot, che ha deciso di dare un brusco cambio di rotta dopo la rovinosa sconfitta interna per 1-4 contro il PSV Eindhoven proprio nel precedente turno di Champions League. Una rivoluzione che, come noto, ha fatto cadere la testa regale di Momo Salah, lasciato a Liverpool ad allenarsi in solitudine dopo le sue velenose dichiarazioni contro il suo stesso club al termine del pareggio 3-3 di sabato all'Elland Road di Leeds.

Lecce, D'Aversa: "Oggi dobbiamo colmare il gap tecnico con l'Inter" - Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato prima dell'inizio del match di Serie A contro l'Inter ai microfoni di DAZN.