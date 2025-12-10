L’Intelligenza Artificiale per l’alta moda italiana | il caso Cieffe Milano

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'adozione dell'Intelligenza Artificiale nel settore dell'alta moda italiana sta rivoluzionando processi e tradizioni. Cieffe Milano, esempio di eccellenza artigianale, integra la tecnologia per valorizzare la propria maestria, dimostrando come innovazione e tradizione possano coesistere e rafforzarsi a vicenda nel cuore del made in Italy.

(Adnkronos) – In collaborazione con ACER Nel cuore del made in Italy, dove precisione e artigianalità si incontrano da sempre, Cieffe Milano rappresenta un esempio concreto di come la trasformazione digitale possa potenziare i mestieri tradizionali senza snaturarne l’essenza. L’azienda, specializzata nella realizzazione di capispalla per alcuni tra i più importanti brand di lusso internazionali, ha . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica