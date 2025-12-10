L’Intelligenza Artificiale per l’alta moda italiana | il caso Cieffe Milano

L'adozione dell'Intelligenza Artificiale nel settore dell'alta moda italiana sta rivoluzionando processi e tradizioni. Cieffe Milano, esempio di eccellenza artigianale, integra la tecnologia per valorizzare la propria maestria, dimostrando come innovazione e tradizione possano coesistere e rafforzarsi a vicenda nel cuore del made in Italy.

(Adnkronos) – In collaborazione con ACER Nel cuore del made in Italy, dove precisione e artigianalità si incontrano da sempre, Cieffe Milano rappresenta un esempio concreto di come la trasformazione digitale possa potenziare i mestieri tradizionali senza snaturarne l’essenza. L’azienda, specializzata nella realizzazione di capispalla per alcuni tra i più importanti brand di lusso internazionali, ha . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Intelligenza artificiale, compliance e due diligence: modelli 231 «evoluti» a supporto della sicurezza aziendale ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/intelligen… Vai su X

Intelligenza Artificiale: il futuro è già qui Venerdì 11 dicembre alle ore 19:00 in Piazza Galluppi Una serata pensata per guidare i ragazzi dentro le trasformazioni che l’AI sta portando nel mondo del lavoro. Capiremo insieme come gli strumenti intelligenti a Vai su Facebook