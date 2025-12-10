L’ingresso a Loreto è inaccettabile Turisti accolti da tanto degrado

L’ingresso a Loreto dal Park Eurhope 95 rappresenta il primo contatto con la città per visitatori e residenti. Tuttavia, le condizioni di degrado e abbandono che si riscontrano in quest’area compromettono l’immagine e l’accoglienza del paese, evidenziando la necessità di interventi urgenti per migliorare lo stato di decoro e vivibilità.

L’ingresso del nostro paese dal Park Eurhope 95, il primo impatto visivo per chi arriva a Loreto, si presenta in condizioni che non possono essere accettate. Buche, cedimenti della pavimentazione, percorsi sconnessi e pericolosi: un quadro di degrado che rischia di accogliere turisti e pellegrini con un’immagine indecorosa per le festività natalizie. A denunciarlo il gruppo di opposizione Prima Loreto che ha raccolto le proteste di diversi residenti. A questo si aggiungerebbe un problema ormai cronico: l’ascensore funziona a intermittenza, quando non è completamente fuori uso. "La parte pedonale alternativa è così dissestata e irregolare da risultare impraticabile non solo per passeggini e carrozzine ma anche per chiunque abbia difficoltà motorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

