L’influenza può essere grave a qualsiasi età Bassetti | Il caso di un 20enne in ospedale per pericardite con miocardite

Roma, 10 dicembre 2025 – L'influenza può colpire tutti gli organi e può manifestarsi in forma grave ad ogni età, non solo negli anziani e nei pazienti fragili. È il monito lanciato dall'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs San Martino di Genova. "Può estendersi al polmoni e colpire cuore o reni". Bassetti racconta via social il caso di un ragazzo "di 20 anni" ricoverato nel policlinico ligure per "un' influenza H3N2, il virus che circola in questo momento, con una pericardite con miocardite ". L'influenza può estendersi oltre le vie respiratorie, ricorda il medico.