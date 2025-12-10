Linea Rovigo-Chioggia modifiche e cancellazioni da domenica a maggio 2026

Veneziatoday.it | 10 dic 2025

Da domenica riapre la linea Rovigo-Chioggia, con modifiche e cancellazioni previste fino a maggio 2026, mentre riprende regolarmente la circolazione sull'Adria-Mestre grazie ai progressi nei lavori. Tuttavia, i disagi per i pendolari tra Polesine e Venezia continuano, influenzando i percorsi e i tempi di viaggio.

Riprende domenica la circolazione sull'Adria-Mestre, dato l'avanzamento dei lavori. Ma i disagi per i viaggiatori dal Polesine al veneziano non sono terminati. La circolazione ferroviaria sulla linea Rovigo-Chioggia infatti subirà nuove modifiche dal 14 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, e dal 30. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

