Linea Rovigo-Chioggia modifiche e cancellazioni da domenica a maggio 2026

Da domenica riapre la linea Rovigo-Chioggia, con modifiche e cancellazioni previste fino a maggio 2026, mentre riprende regolarmente la circolazione sull'Adria-Mestre grazie ai progressi nei lavori. Tuttavia, i disagi per i pendolari tra Polesine e Venezia continuano, influenzando i percorsi e i tempi di viaggio.

Riprende domenica la circolazione sull'Adria-Mestre, dato l'avanzamento dei lavori. Ma i disagi per i viaggiatori dal Polesine al veneziano non sono terminati. La circolazione ferroviaria sulla linea Rovigo-Chioggia infatti subirà nuove modifiche dal 14 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026, e dal 30.

Treni Rovigo-Chioggia, cancellazioni e disagi fino al 2025. Autobus sostitutivi dal 15 dicembre - Rovigo, 10 dicembre 2024 – Disagi della circolazione ferroviaria fino all'estate 2025.