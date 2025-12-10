L' industria della Difesa cinese è in difficoltà | la rivelazione sulle armi di Xi

L'industria della Difesa cinese, originariamente in forte crescita, sta attraversando attualmente un periodo di difficoltà. Nonostante gli sforzi di Pechino di sviluppare e ampliare il proprio arsenale militare, emergono segnali di criticità che mettono in discussione la sua capacità di mantenere il ritmo di espansione e innovazione.

La Cina continua da anni a rafforzare il proprio settore della Difesa. Pechino sforna nuovi mezzi e armi a raffica: da droni a navi, da missili a tank. Tutto questo ha portato i rivali del Dragone, su tutti Giappone e Stati Uniti, a far crescere le rispettive industrie nazionali di armamenti per contrastare la potenziale minaccia del gigante asiatico. Eppure, nonostante i timori e le preoccupazioni, le fabbriche di armi di Xi Jinping sarebbero in seria difficoltà. Secondo un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), l'anno scorso l'industria della difesa cinese si è ridotta del 10%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L'industria della Difesa cinese è in difficoltà": la rivelazione sulle armi di Xi

Difesa: l’impatto delle tensioni internazionali sull’industria bellica

Von der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa – Il video

Autonomia dei media e difesa dei valori europei: a Bruxelles il confronto sulle sfide dell'industria mediatica in Europa

L’industria italiana della difesa ha una produzione sviluppata e diversificata, guidata da due colossi: @Leonardo_IT e @Fincantieri, rispettivamente terza e 13esima in Europa per giro d’affari. Leggi l'articolo al link fortuneita.com/2025/12/08/lin… e su Fortun Vai su X

Consiglio europeo, approvato il “Programma per l’industria europea della difesa” L’8 dicembre, il Consiglio europeo ha formalmente approvato il “Programma per l'industria europea della difesa”, un'iniziativa volta a rafforzare il settore industriale della difesa d - facebook.com Vai su Facebook

Cina, l’operazione anticorruzione rallenta l’industria militare: ricavi in calo e programmi sotto pressione - Il report del SIPRI rivela un calo del dieci per cento nei ricavi delle aziende militari cinesi nel 2024, frenate dall’operazione anticorruzione avviata da Xi Jinping ... Secondo alground.com