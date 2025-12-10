Lindsey Vonn suona la carica | 5 kg in più di massa nella miglior forma di sempre So quanto sono veloce…

Lindsey Vonn si presenta in ottima forma, annunciando un incremento di 5 kg di massa muscolare e una condizione fisica al massimo. La campionessa americana ha dimostrato di essere pronta, suonando la carica prima della discesa libera di St. Anton, confermando la sua determinazione e fiducia nelle proprie capacità di velocità.

Lindsey Vonn ha ruggito in maniera perentoria nella prima prova cronometrata della discesa libera di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha firmato il miglior tempo sulla pista svizzera e ha dato un chiaro segnale in vista del fine settimana, che propone due discese e un superG. La 41enne, tornata in gara nella passata annata agonistica dopo un primo ritiro, si dimostra un autentico portento e punta senza mezzi termini alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In questa località ha vinto cinque volte nel corso della sua lunga carriera e oggi ha fatto un punto della soddisfazione in conferenza stampa: “ Fisicamente sono forse nella forma migliore che abbia mai avuto e non ho dolori, quindi questa è la parte migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it