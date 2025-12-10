Lindsey Vonn spaventa tutte | tempo pazzesco nella prova di St Moritz a 41 anni! Sofia Goggia nelle zone alte

Lindsey Vonn sorprende a 41 anni, segnando il miglior tempo nella prima prova della discesa di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. La sua determinazione e prestazione eccezionale si aggiungono alle ottime performance di Sofia Goggia, che si posiziona tra le prime in questa gara.

Una sontuosa e determinata Lindsey Vonn ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima prova della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “Corviglia” (con sole pieno, 1° e neve compatta) le atlete hanno rotto il ghiaccio con la nuova stagione, dato che non abbiamo ancora assistito a gare veloci in questo primo scorcio di calendario. La fuoriclasse statunitense ha spinto dal primo all’ultimo metro e ha messo in mostra una condizione ottimale, mentre per i colori italiani Sofia Goggia ha incominciato nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it