Lindsey Vonn spaventa tutte | tempo pazzesco nella prova di St Moritz a 41 anni! Sofia Goggia nelle zone alte
Lindsey Vonn sorprende a 41 anni, segnando il miglior tempo nella prima prova della discesa di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. La sua determinazione e prestazione eccezionale si aggiungono alle ottime performance di Sofia Goggia, che si posiziona tra le prime in questa gara.
Una sontuosa e determinata Lindsey Vonn ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima prova della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “Corviglia” (con sole pieno, 1° e neve compatta) le atlete hanno rotto il ghiaccio con la nuova stagione, dato che non abbiamo ancora assistito a gare veloci in questo primo scorcio di calendario. La fuoriclasse statunitense ha spinto dal primo all’ultimo metro e ha messo in mostra una condizione ottimale, mentre per i colori italiani Sofia Goggia ha incominciato nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it
UNA CORONA PER DUE Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Il paradiso dello sci alpino ce lo immaginiamo così ? #ItaliaTeam @Fisiofficial Vai su X
Due regine della discesa libera, due storie di passione e forza indimenticabili. Sofia Goggia, l’orgoglio azzurro, con la sua determinazione e lo stile aggressivo, ha conquistato l’oro olimpico e il cuore degli appassionati di sci. Dall’altra parte, Lindsey Vonn, leg - facebook.com Vai su Facebook
Lindsey Vonn, che imbarazzo! L'incidente sexy sul red carpet mostra tutto - Incidente sexy per Lindsey Vonn sul red carpet degli ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly). Riporta tuttosport.com
Malore improvviso, muore bambina di 10 anni imolaoggi.it
Un edificio di otto piani, una piazza e una terrazza pubbliche: come sarà la nuova via Serio del progetto ... imolaoggi.it
Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo” lapresse.it
Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara juventusnews24.com
Cannavaro al Guardian: «Pensavo: tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan» ilnapolista.it
Carceri: Mattarella, 'non isolati, fanno parte mondo nostra Repubblica' iltempo.it