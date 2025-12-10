Linda viaggia da sola da 13 anni | Ho tutto in uno zaino e mi sposto sempre è fattibile

Linda Campostrini ha trascorso gli ultimi 13 anni viaggiando da sola, portando con sé tutto il necessario in uno zaino. Per lei, viaggiare rappresenta una vera e propria scuola di vita, un’esperienza continua di scoperta e libertà. In questo articolo, racconta il suo percorso e la sua filosofia di vita, condividendo riflessioni e aneddoti di un lungo viaggio senza una residenza fissa.

Per Linda Campostrini viaggiare "è una scuola di vita". A Fanpage.it ha fatto un resoconto di questi 13 anni in giro per il mondo, senza una base fissa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ad Atene acceso il braciere olimpico: parte il viaggio verso Milano-Cortina 2026. Il racconto è di Linda Stroppa - facebook.com Vai su Facebook