L’inconveniente di Trump sull’Air Force One la porta del bagno si apre da sola La reazione del presidente Usa – Il video

«Ehi, c'è qualcuno lì dentro!». Così un divertito Donald Trump ha reagito dopo essere stato sfiorato dalla porta di un bagno sull'Air Force One durante il volo verso Monroe County, in Pennsylvania. Il presidente stava rispondendo alle domande dei giornalisti quando un membro dello staff, uscendo dalla toilette, ha aperto la porta urtandolo leggermente. Il presidente degli Stati Uniti ha preso il piccolo inconveniente con ironia. «C'è qualcuno lì dentro? Vieni fuori!», ha detto bussando alla porta dell'Air Force One. I teatrini di Trump sull'Air Force One. La reazione di Trump ha strappato più di un sorriso ai giornalisti a bordo, che hanno trattenuto a fatica le risate di fronte alla sua battuta.