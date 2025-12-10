L' inchiesta sulla centrale dello spaccio | 4 indagati chiedono di patteggiare e tornano liberi
Nelle prime fasi dell'inchiesta sulla centrale dello spaccio di via Labirinto a Canicattì, quattro indagati hanno richiesto di patteggiare, ottenendo la libertà. L'indagine riguarda attività di droga nel quartiere Borgalino, con sviluppi che aprono nuovi scenari sul fenomeno dello spaccio locale.
Primi sviluppi nell’inchiesta sulla “centrale dello spaccio” di via Labirinto, nel quartiere Borgalino di Canicattì. Il gip Alberto Lippini, accogliendo la richiesta dell’avvocato Calogero Meli, ha disposto la scarcerazione di Liliana Cettina Lo Manto, Giovanni Avvenanti, Maria Chiara Li Calzi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
