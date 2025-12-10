L' inchiesta sulla centrale dello spaccio | 4 indagati chiedono di patteggiare e tornano liberi

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime fasi dell'inchiesta sulla centrale dello spaccio di via Labirinto a Canicattì, quattro indagati hanno richiesto di patteggiare, ottenendo la libertà. L'indagine riguarda attività di droga nel quartiere Borgalino, con sviluppi che aprono nuovi scenari sul fenomeno dello spaccio locale.

Primi sviluppi nell’inchiesta sulla “centrale dello spaccio” di via Labirinto, nel quartiere Borgalino di Canicattì. Il gip Alberto Lippini, accogliendo la richiesta dell’avvocato Calogero Meli, ha disposto la scarcerazione di Liliana Cettina Lo Manto, Giovanni Avvenanti, Maria Chiara Li Calzi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Arresti per traffico internazionale di droga a Trezzano sul Naviglio sequestrati 5 quintali di droga video - Zazoom Social News

Fiumi di droga nella Valle di Suessola spedito in ' esilio' il neo ras - Zazoom Social News

inchiesta centrale spaccio 4Spaccio alle Arlecchino, chiesti 4 anni per gli Spinelli - Chieste quattro condanne per un totale complessivo di 20 anni nel processo per lo spaccio alle case Arlecchino di Latina nell'ambito dell'inchiesta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Latina. Secondo latinaoggi.eu

inchiesta centrale spaccio 4Droga a Nocera Inferiore, chiusa l'inchiesta sulla centrale di spaccio: 18 indagati - Traffico di droga da Nocera Inferiore a Cava de' Tirreni, con base a Castel San Giorgio: chiusa l'inchiesta condotta dalla Dda Antimafia per 18 persone. Come scrive ilmattino.it