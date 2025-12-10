L' Imu più cara si paga a Roma 3.500 euro l’anno e Milano 400 euro a Palermo Mappa

L'Imu varia significativamente tra le città italiane, con Roma e Milano tra le più costose e Palermo tra le meno. La Uil evidenzia come il sistema attuale sia una «lotteria fiscale», caratterizzato da valori obsoleti e aliquote locali che alimentano ingiustizie e disuguaglianze. Un quadro che mette in discussione l'equità della tassazione sugli immobili nel paese.

La Uil, che fornisce i dati sul saldo dell'Imu in Italia, critica il sistema: una «lotteria fiscale» con valori «obsoleti» e aliquote locali «che alimentano ingiustizie e disuguaglianze».

