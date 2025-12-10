L'impresa impossibile di 9 ciclisti della Red Bull far decollare un aliante pedalando | ci sono riusciti

Nove ciclisti del Team Red Bull Bora-hansgrohe hanno compiuto un'impresa incredibile con la sola forza delle gambe: hanno pedalato lungo la pista dell'aeroporto di Malaga riuscendo a sprigionare una potenza che ha fatto decollare un aliante portandolo in volo a 100 metri d'altezza. Con la stessa energia avrebbero potuto riscaldare una casa di 100mq in pieno inverno o far percorrere 50km ad uno scooter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

