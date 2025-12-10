Lilt Festa degli auguri al Pascale | volontari medici e pazienti uniti nel segno della prevenzione

La Festa degli Auguri della LILT di Napoli al Pascale è un evento speciale che riunisce volontari, medici e pazienti in un clima di solidarietà e speranza. Un’occasione per condividere sorrisi e promuovere la prevenzione, rafforzando il senso di comunità e impegno nel contrasto alle malattie.

Una serata di sorrisi, condivisione e solidarietà che conferma quanto la Festa degli Auguri della LILT di Napoli sia uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Volontari, personale sanitario e pazienti oncologici si sono ritrovati insieme nella prestigiosa Aula Romolo Cerra dell’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, che ha riaperto i suoi battenti dopo circa sei anni di chiusura dovuti ai lavori di ristrutturazione e alla pandemia. Protagonista della serata la travolgente “Tombola Scostumata” di Lady Tabù, alter ego artistico di Diego Sanchez, che con ironia e leggerezza ha trasformato la tradizione natalizia in un momento di autentica convivialità, capace di coinvolgere e unire tutti i presenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

