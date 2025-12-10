L' idea di ActionAid è quella di far produrre tamponi per l' igiene intima direttamente ai ragazzi e alle ragazze

ActionAid ha avviato un progetto innovativo in Uganda per coinvolgere ragazzi e ragazze nella produzione di tamponi e assorbenti, promuovendo l’autonomia e l’educazione all’igiene. Questa iniziativa, realizzata con il contributo di studenti e insegnanti, mira a migliorare la consapevolezza e l’accesso a prodotti igienici adeguati nelle scuole. Ecco il racconto di Immaculate Awori e Francis Isiko.

U ganda, il progetto per produrre assorbenti a scuola. Ragazze e ragazzi, insieme. Il racconto di Immaculate Awori e Francis Isiko di ActionAid Uganda, insieme alle insegnanti Edith Nangobi e Jesca Flowrence Adakun.

