L' idea di ActionAid è quella di far produrre tamponi per l' igiene intima direttamente ai ragazzi e alle ragazze
ActionAid ha avviato un progetto innovativo in Uganda per coinvolgere ragazzi e ragazze nella produzione di tamponi e assorbenti, promuovendo l’autonomia e l’educazione all’igiene. Questa iniziativa, realizzata con il contributo di studenti e insegnanti, mira a migliorare la consapevolezza e l’accesso a prodotti igienici adeguati nelle scuole. Ecco il racconto di Immaculate Awori e Francis Isiko.
Uganda, il progetto per produrre assorbenti a scuola. Ragazze e ragazzi, insieme. Il racconto di Immaculate Awori e Francis Isiko di ActionAid Uganda, insieme alle insegnanti Edith Nangobi e Jesca Flowrence Adakun.
ActionAid, l'idea di scuola tra parchi e biblioteche: così si riparte dai cittadini - Una palestra di ascolto, un ponte tra le generazioni, un luogo dove «allenare» le competenze di cittadinanza democratica e partecipazione.
Non servono supereroi per cambiare le cose. A volte bastano delle storie. Quelle giuste. Quelle che arrivano dritte dove fa più male, o più bene. Per il 3° episodio di "Avrei questa idea", in collaborazione con ActionAid Italia, cerchiamo idee di film o serie TV
