Licenziato per un battuta su Netanyahu l’umorista Guillaume Meurice va in tribunale

Open.online | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guillaume Meurice, umorista francese noto per le sue battute satiriche, si prepara a comparire in tribunale per contestare il suo licenziamento da Radio France, avvenuto nel giugno 2024. In soli diciotto mesi, dalla radio al tribunale del lavoro, l'artista si confronta con le conseguenze di una battuta su Netanyahu, sollevando dibattiti sulla libertà di espressione.

Dai microfoni della radio al tribunale del lavoro in appena un anno e mezzo. Mercoledì 10 dicembre, l’umorista francese Guillaume Meurice si presenterà davanti ai giudici del tribunale parigino per contestare il suo licenziamento da Radio France, avvenuto nel giugno 2024. L’azienda gli aveva imputato una «colpa grave» per aver definito in due occasioni il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come un « nazista senza prepuzio ». Una battuta che ha scatenato accuse di antisemitismo e un duro confronto sul ruolo dell’umorismo nello spazio pubblico. Un licenziamento che scuote la radio pubblica in Francia. 🔗 Leggi su Open.online

