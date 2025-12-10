Libri Francesco Monaco presenta La libreria degli attimi sospesi | quando la magia profuma di mare e di ricordi  

Nel cuore del Vomero, la Libreria Raffaello – Books & Coffee ha accolto la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Monaco, “La libreria degli attimi sospesi”. Un evento che ha coinvolto lettori e appassionati, offrendo l’occasione di scoprire un’opera che mescola magia, mare e ricordi, pubblicata da Apeiron Edizioni.

La Libreria Raffaello – Books & Coffee, nel cuore del quartiere Vomero, ha ospitato la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Monaco, La libreria degli attimi sospesi, pubblicato da Apeiron Edizioni. Un’opera di narrativa che unisce memoria, radici familiari e realismo magico, ambientata tra Milano e Forio d’Ischia, dove una libreria diventa eredità e gli “attimi sospesi” si trasformano in bussola per ritrovare sè stessi. All’evento, moderato da Anna Copertino (giornalista e scrittrice) erano presenti Massimiliano Bonardi (giornalista e autore) e Angela Procaccini (poetessa e saggista), l’autore ha incontrato i lettori per raccontare ispirazioni, simboli, ricordi e magia quotidiana che hanno dato vita al romanzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it