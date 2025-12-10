Libri è morta a 55 anni la scrittrice Sophie Kinsella | aveva scritto la serie I Love Shopping

Il mondo della letteratura è in lutto per la scomparsa di Sophie Kinsella, la popolare scrittrice inglese di best seller che ha incantato milioni di lettori in tutto il mondo con le sue storie leggere e acute. L'autrice, celebre soprattutto per la fortunatissima serie " I Love Shopping ", è morta questa mattina all'età di 55 anni, a causa di un aggressivo tumore al cervello diagnosticatole alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

