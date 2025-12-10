Libri è morta a 55 anni la scrittrice Sophie Kinsella | aveva scritto la serie I Love Shopping
Il mondo della letteratura piange la scomparsa di Sophie Kinsella, scrittrice inglese nota per la celebre serie
Il mondo della letteratura è in lutto per la scomparsa di Sophie Kinsella, la popolare scrittrice inglese di best seller che ha incantato milioni di lettori in tutto il mondo con le sue storie leggere e acute. L'autrice, celebre soprattutto per la fortunatissima serie " I Love Shopping ", è morta questa mattina all'età di 55 anni, a causa di un aggressivo tumore al cervello diagnosticatole alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La sua umanità è l’umanità di tutti noi | si arrabbia agisce d’impulso sbaglia fraintende piange ride si addormenta soffre gioisce e si lascia commuovere proprio come facciamo noi - Zazoom Social News
Libri, è morta a 55 anni la scrittrice Sophie Kinsella: era la regina della commedia romantica - Lutto nel mondo della letteratura: la celebre autrice della saga 'Shopaholic', Madeleine Sophie Wickham (il suo vero nome), si è spenta serenamente circondata dai suoi affetti, dopo una battaglia cont ... Lo riporta gazzettadelsud.it
Addio a Sophie Kinsella, la regina dei bestseller: la scrittrice è morta a 55 anni - È morta all’età di 55 anni Sophie Kinsella, una delle scrittrici più amate e prolifiche della narrativa contemporanea, capace di vendere oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. corrieredellosport.it scrive
Una bruttissima notizia, è morta Sophie Kinsella. Lei non scriveva gialli ma commedie divertenti che strappavano una risata ai lettori. Io sono una di quelle persone che ha amato I love Shopping e alla fine ho preso tutta la serie. Ho i brividi. Mi dispiace tantissi Vai su Facebook
“Si discutono tutte le idee tranne l’idea fascista, perché il fascismo è la morte di ogni altra idea”. - Antonio Scurati a #CTCF e la citazione di Sandro Pertini sulla questione di Più Libri Più Liberi. Vai su X
È morta Sophie Kinsella, la donna che con i suoi libri ci ha insegnato a ridere dei nostri disastri panorama.it
Dopo i 40 anni alcune funzioni cognitive cambiano: ecco alcune strategie per mantenere mente lucida e memoria ... iodonna.it
Pagelle Juve Pafos Primavera Youth League: Tiozzo trascinante, due errori che pesano per Elimoghale VOTI juventusnews24.com
StartupItalia Open Summit il 17 dicembre 2025 a Milano: 10 anni di innovazione d’impresa e la missione ... ilgiorno.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: DIRETTA: D’Antonio indietro, ma ottima Anna Trocker oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: DIRETTA: D’Antonio indietro, ma Anna Trocker in lotta per il ... oasport.it