Libertà e dissenso l’Italia è declassata | lo spazio civico è ostruito come in Ungheria Il report del Civicus Monitor

L'Italia scivola indietro: lo spazio civico è " ostruito ". Per la prima volta, il Belpaese entra nella fascia degli Stati dove lo spazio civico è "fortemente contestato". È il verdetto del Civicus Monitor 2025, un'alleanza globale di organizzazioni della società civile e attivisti che lavorano per rafforzare l'azione dei cittadini e la società civile in tutto il mondo. Da " limitato " a " ostruito ", ponendo l'Italia nello stesso gradino occupato dall' Ungheria di Viktor Orbán. Una definizione che non parla di autocrazie conclamate ma di democrazie dove associazione, protesta e libertà di stampa esistono ma inciampano in ostacoli crescenti.