Libertà e dissenso l’Italia è declassata | lo spazio civico è ostruito come in Ungheria Il report del Civicus Monitor
L'Italia ha subito un declassamento nel rapporto del Civicus Monitor, che denuncia un aumento delle restrizioni allo spazio civico nel Paese. Per la prima volta, il Belpaese entra nella categoria degli Stati con uno spazio civico
L’Italia scivola indietro: lo spazio civico è “ ostruito ”. Per la prima volta, il Belpaese entra nella fascia degli Stati dove lo spazio civico è “fortemente contestato”. È il verdetto del Civicus Monitor 2025, un’alleanza globale di organizzazioni della società civile e attivisti che lavorano per rafforzare l’azione dei cittadini e la società civile in tutto il mondo. Da “ limitato ” a “ ostruito ”, ponendo l’Italia nello stesso gradino occupato dall’ Ungheria di Viktor Orbán. Una definizione che non parla di autocrazie conclamate ma di democrazie dove associazione, protesta e libertà di stampa esistono ma inciampano in ostacoli crescenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
