L’IA di Google nel mirino Ue | Uso sleale di contenuti editoriali

Una nuova indagine di Bruxelles su Google mette nel mirino l'utilizzo dei contenuti online degli editori. E alza la tensione con gli Stati Uniti e le big tech. Così, dopo lo scontro a tutto campo degli ultimi giorni con Elon Musk e la sua X, la Commissione europea ora punta il dito su Mountain View, sospettando che per alimentare e addestrare i suoi servizi di intelligenza artificiale AI Overviews e AI Mode, abbia usato i contenuti di editori e creator, dai siti di informazione ai video di YouTube. L'istruttoria Antitrust seguirà un iter accelerato: se i sospetti fossero confermati, si configurerebbe un abuso di posizione dominante per piegare a proprio vantaggio un mercato dell'IA a discapito della pluralità dell'informazione.