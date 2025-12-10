L’IA di Google nel mirino Ue | Uso sleale di contenuti editoriali
L'Unione Europea ha avviato un'indagine su Google per presunte pratiche sleali nell'uso dei contenuti editoriali online. La Commissione europea ha espresso preoccupazioni riguardo alle modalità con cui Google sfrutta i materiali degli editori, sollevando interrogativi sulla conformità alle normative antitrust e sulla tutela dei diritti delle aziende editoriali.
Una nuova indagine di Bruxelles su Google mette nel mirino l'utilizzo dei contenuti online degli editori. E alza la tensione con gli Stati Uniti e le big tech. Così, dopo lo scontro a tutto campo degli ultimi giorni con Elon Musk e la sua X, la Commissione europea ora punta il dito su Mountain View, sospettando che per alimentare e addestrare i suoi servizi di intelligenza artificiale AI Overviews e AI Mode, abbia usato i contenuti di editori e creator, dai siti di informazione ai video di YouTube. L'istruttoria Antitrust seguirà un iter accelerato: se i sospetti fossero confermati, si configurerebbe un abuso di posizione dominante per piegare a proprio vantaggio un mercato dell'IA a discapito della pluralità dell'informazione.
Perché l’Ue mette (di nuovo) Google nel mirino
Indagine Ue su Google: nel mirino l’uso dei contenuti online per l’intelligenza artificiale
Google è sotto indagine dell'Ue: nel mirino l'uso dei contenuti degli editori per l'intelligenza artificiale
Bruxelles apre un'indagine antitrust su Google per verificare se, nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, siano stati utilizzati i contenuti di editori e creator in violazione delle regole sulla concorrenza. Nel mirino i nuovi servizi "AI Overviews" e "AI Mode"
Google è finita di nuovo nel mirino dell'Antitrust Ue. Questa volta Bruxelles sospetta che il colosso stia alimentando la sua AI coi contenuti di editori e creator senza retribuirli né dargli la possibilità di rifiutarsi.
Google nel mirino dell’Ue: indagine per uso dati per l’intelligenza artificiale - L'Unione Europea ha messo nel mirino Google con particolare focus ai suoi sistemi di intelligenza artificiale. Lo riporta newsmondo.it
