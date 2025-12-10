L’IA di Google nel mirino Ue | Uso sleale di contenuti editoriali

L'Unione Europea ha avviato un'indagine su Google per presunte pratiche sleali nell'uso dei contenuti editoriali online. La Commissione europea ha espresso preoccupazioni riguardo alle modalità con cui Google sfrutta i materiali degli editori, sollevando interrogativi sulla conformità alle normative antitrust e sulla tutela dei diritti delle aziende editoriali.

Una nuova indagine di Bruxelles su Google mette nel mirino l'utilizzo dei contenuti online degli editori. E alza la tensione con gli Stati Uniti e le big tech. Così, dopo lo scontro a tutto campo degli ultimi giorni con Elon Musk e la sua X, la Commissione europea ora punta il dito su Mountain View, sospettando che per alimentare e addestrare i suoi servizi di intelligenza artificiale AI Overviews e AI Mode, abbia usato i contenuti di editori e creator, dai siti di informazione ai video di YouTube. L'istruttoria Antitrust seguirà un iter accelerato: se i sospetti fossero confermati, si configurerebbe un abuso di posizione dominante per piegare a proprio vantaggio un mercato dell'IA a discapito della pluralità dell'informazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

