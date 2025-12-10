L’Honduras vota da 10 giorni E premia il trumpiano Asfura

Da dieci giorni l’Honduras attende i risultati delle elezioni presidenziali, con il candidato trumpiano Asfura in testa. La situazione resta incerta e caratterizzata da tensioni e attese, mentre la popolazione e gli osservatori seguono con attenzione lo sviluppo di un processo elettorale che ha visto una partecipazione in calo.

Ha del surreale tutto ciò che sta accadendo in Honduras a ben dieci giorni dalla chiusura dei seggi per le elezioni presidenziali, cui hanno partecipato (in calo) la metà degli

Honduras, si vota per nuovo presidente

Trump concede la grazia all'ex politico honduregno Orlando Hernandez, che ha contrabbandato 400 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, e dice al popolo dell'Honduras per chi dovrebbero votare. "Se Tito Asfura vince come presidente dell'Honduras,

Sotto la sfacciata ingerenza di Donald Trump, apertamente schierato col partito dei narcos, si vota in #Honduras. Rixi Moncada, figlia della resistenza al golpe del 2009, è la candidata democratica per succedere a Xiomara Castro. Due donne e di sinistra, un d