L’Honduras vota da 10 giorni E premia il trumpiano Asfura

10 dic 2025

Da dieci giorni l’Honduras attende i risultati delle elezioni presidenziali, con il candidato trumpiano Asfura in testa. La situazione resta incerta e caratterizzata da tensioni e attese, mentre la popolazione e gli osservatori seguono con attenzione lo sviluppo di un processo elettorale che ha visto una partecipazione in calo.

