L’Honduras vota da 10 giorni E premia il trumpiano Asfura
Da dieci giorni l’Honduras attende i risultati delle elezioni presidenziali, con il candidato trumpiano Asfura in testa. La situazione resta incerta e caratterizzata da tensioni e attese, mentre la popolazione e gli osservatori seguono con attenzione lo sviluppo di un processo elettorale che ha visto una partecipazione in calo.
Ha del surreale tutto ciò che sta accadendo in Honduras a ben dieci giorni dalla chiusura dei seggi per le elezioni presidenziali, cui hanno partecipato (in calo) la metà degli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Honduras, si vota per nuovo presidente
Trump concede la grazia all'ex politico honduregno Orlando Hernandez, che ha contrabbandato 400 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, e dice al popolo dell'Honduras per chi dovrebbero votare. “Se Tito Asfura vince come presidente dell'Honduras, - facebook.com Vai su Facebook
Sotto la sfacciata ingerenza di Donald Trump, apertamente schierato col partito dei narcos, si vota in #Honduras. Rixi Moncada, figlia della resistenza al golpe del 2009, è la candidata democratica per succedere a Xiomara Castro. Due donne e di sinistra, un d Vai su X
