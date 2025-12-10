Lezioni frontali? Il minimo indispensabile e niente compiti a casa Vi spiego come lavoriamo con il metodo finlandese INTERVISTA a Caterina Cassese
In un'epoca di riforme scolastiche, il metodo finlandese si distingue per un approccio innovativo che privilegia lezioni brevi, poche verifiche e il protagonismo dello studente. Intervista a Caterina Cassese spiega come questa metodologia metta al centro il bambino, favorendo la costruzione autonoma delle competenze e delle conoscenze, riducendo l'importanza dei compiti a casa.
“I n questa metodologia viene messo il bambino al centro. Il bambino diventa quello che abbiamo letto nei testi di pedagogia, cioè costruisce le proprie competenze, diventa costruttore delle proprie conoscenze ”. E ancora: “ La didattica tradizionale non risponde più ai bisogni reali degli alunni: oggi i bambini sono diversi rispetto a quelli di 20 anni or sono e la scuola è chiamata a rinnovarsi, qui si lavora dunque per competenze e non solo per contenuti e le lezioni frontali non favoriscono un apprendimento duraturo e non valorizzano l’unicità dei bambini ”. Lezioni frontali al minimo indispensabile e niente compiti a casa: “ La scuola si fa a scuola, non a casa ”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
