L’ex supermarket di quartiere sarà venduto dal Comune

L'immobile dell'ex supermercato di quartiere sarà venduto al miglior offerente. L'area, con all'interno il fabbricato che si trova in viale Cairo nel rione Don Bosco, non rientra più tra i beni comunali definiti strategici e dunque dopo otto anni dalla fine della convenzione (datata 1987 e valida per 30 anni) con il gestore che però nel frattempo era fallito, l'amministrazione municipale passa la mano e punta all'incasso per un'area che potrebbe essere altamente appetibile. La decisione formale è stata presa a fine novembre ma, nei giorni scorsi, i funzionari del Comune hanno formalizzato l'incarico ad un professionista il quale fornirà il valore di mercato dell'immobile, indispensabile per formare una base d'asta in vista della futura alienazione.