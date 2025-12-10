L’ex manager di Schumacher legato e rapinato nella sua villa | Sono sotto choc ho un occhio nero e la polizia è qui a parlarmi
Willi Weber, ex manager di Michael Schumacher, è stato vittima di un'aggressione nella sua villa a Stoccarda. L'episodio ha lasciato Weber sotto shock, con evidenti segni fisici e la presenza della polizia. L'incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza dell'ex manager e sui motivi dell'aggressione.
Willi Weber, ex manager della leggenda della Formula 1, Michael Schumacher, è stato aggredito nella sua villa a Stoccarda. Secondo quanto riporta Bild, l’83enne Weber è stato legato e rapinato nella sua abitazione martedì sera. Secondo le informazioni che arrivano dai quotidiani tedeschi, alcune casseforti in casa di Weber sono state scassinate e svuotate. Diverse persone erano presenti in casa al momento della rapina. Lo stesso Weber è rimasto ferito durante l’aggressione. “ Ho un occhio nero, la polizia è qui a parlarmi. Mi sento malissimo. Sono completamente sotto choc”, ha raccontato l’83enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ralf Schumacher avverte Charles Leclerc dopo le parole di Elkann: il monegasco dovrebbe attivare il manager Nicholas Todt e valutare un piano B fuori dalla Ferrari. Tensione alta a Maranello, cosa sta succedendo Vai su Facebook
Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire 361magazine.com
Arbitro Inter U23 Giana Erminio, ufficiale la designazione arbitrale per la sfida di Serie C internews24.com
La partita del pride? Egitto-Iran laverita.info
Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30 universalmovies.it
Per entrare negli Usa ora i turisti (anche italiani) dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ... corriere.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com