L’ex manager di Schumacher legato e rapinato nella sua villa | Sono sotto choc ho un occhio nero e la polizia è qui a parlarmi

Ilfattoquotidiano.it | 10 dic 2025

Willi Weber, ex manager della leggenda della Formula 1, Michael Schumacher, è stato aggredito nella sua villa a Stoccarda. Secondo quanto riporta Bild, l’83enne Weber è stato legato e rapinato nella sua abitazione martedì sera. Secondo le informazioni che arrivano dai quotidiani tedeschi, alcune casseforti in casa di Weber sono state scassinate e svuotate. Diverse persone erano presenti in casa al momento della rapina. Lo stesso Weber è rimasto ferito durante l’aggressione. “ Ho un occhio nero, la polizia è qui a parlarmi. Mi sento malissimo. Sono completamente sotto choc”, ha raccontato l’83enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

