L' ex Leoncavallo in parte inutilizzabile torna ai proprietari

L'ex Leoncavallo torna ai proprietari, ma parti dello stabile sono inagibili a causa della tutela ministeriale, che riguarda sia i murali sia l'archivio

I proprietari dell'ex Leoncavallo tornano in possesso dello stabile, che però è in parte inutilizzabile perché sotto tutela ministeriale (non solo per alcuni murali ma anche per la custodia dell'archivio "Fausto & Iaio"). L'archivio è costituto da 150 milioni di documenti di varia natura, cui si aggiungono circa 200 rotoli di manifesti e circa 100 striscioni di tessuto, con estremi cronologici che vanno dal 1975 a oggi.

