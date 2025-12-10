L' ex Leoncavallo in parte inutilizzabile torna ai proprietari
L'ex Leoncavallo torna ai proprietari, ma parti dello stabile sono inagibili a causa della tutela ministeriale, che riguarda sia i murali sia l'archivio
I proprietari dell'ex Leoncavallo tornano in possesso dello stabile, che però è in parte inutilizzabile perché sotto tutela ministeriale (non solo per alcuni murali ma anche per la custodia dell'archivio "Fausto & Iaio"). L'archivio è costituto da 150 milioni di documenti di varia natura, cui si aggiungono circa 200 rotoli di manifesti e circa 100 striscioni di tessuto, con estremi cronologici che vanno dal 1975 a oggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Vuoi avvicinarti al mondo del canto? Alla Biblioteca Civica Primo Levi arriva Cantare Insieme, il corso collettivo di avvicinamento al canto per adulti promosso dall’Associazione Erremusica! Tutti i giovedì ? Dalle 12:15 alle 13:15 Via Leoncavallo 17 – - facebook.com Vai su Facebook
Juventus: Chiellini difende Spalletti ilprimatonazionale.i
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero anteprima24.it
Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi ... juventusnews24.com
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra internews24.com
Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, si è insediata la prima dirigente Interdonato internews24.com
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero anteprima24.it
Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi ... juventusnews24.com
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra internews24.com
Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, si è insediata la prima dirigente Interdonato internews24.com
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it