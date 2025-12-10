’L’Europa necessaria’ meeting con Sandro Gozi

Giovedì 11 dicembre a Cesenatico si terrà un incontro organizzato dalla sezione ’Ursula Hischmann’ del Movimento Federalista Europeo, con Sandro Gozi. L’appuntamento, intitolato ’L’Europa necessaria, una risposta Federalista al nuovo disordine mondiale’, affronterà il ruolo dell’Europa nel contesto internazionale e le prospettive di un’unità più forte e coesa.

In riviera si parla di Europa. Giovedì 11 dicembre, alle 18, presso la sala convegni dell'Hotel Miramare di Cesenatico, la sezione 'Ursula Hischmann' di Cesena-Cesenatico del Movimento Federalista Europeo, ha organizzato un meeting dal titolo 'L'Europa necessaria, una risposta Federalista al nuovo disordine mondiale'. Sarà presente in video-collegamento l'europarlamentare cesenate Sandro Gozi del gruppo Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo. Gozi è stato relatore della risoluzione, di recente approvata dall'Europarlamento, sulle 'conseguenze istituzionali dei negoziati sull'allargamento dell' Unione ', in cui, fra le altre cose, si propone la fine del diritto di veto nel Consiglio Europeo, il potenziamento del bilancio comunitario e la creazione di liste transnazionali nelle elezione per l'Europarlamento, per favorire la nascita di veri partiti intereuropei.