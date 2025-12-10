Leucemie incurabili | un nuovo trattamento cancella la malattia in oltre la metà dei pazienti

Una nuova terapia genica sperimentale sta offrendo speranze ai pazienti affetti da leucemie considerate incurabili. In oltre la metà dei casi, questa innovativa strategia ha dimostrato di cancellare la malattia, aprendo nuove prospettive di cura e migliorando significativamente le possibilità di sopravvivenza.

Una terapia genica sperimentale sta riscrivendo le prospettive di cura per i pazienti affetti da una delle forme più aggressive di leucemia. Si chiama BE-CAR7 e appartiene alla nuova generazione delle terapie avanzate basate sulle cellule CAR-T, ma con un’evoluzione che potrebbe rivelarsi. 🔗 Leggi su Today.it

