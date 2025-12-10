Letture animate e marionette per un Natale di magia al nido d’infanzia La Tana dei Birichini di Bettona

Il nido d’infanzia “La Tana dei Birichini” di Bettona ospita un evento natalizio dedicato a letture animate e marionette. L’appuntamento, in programma per lunedì 15 dicembre, offrirà ai piccoli momenti di fantasia e condivisione, promuovendo l’amore per i libri e creando un’atmosfera di magia e allegria per il periodo natalizio.

Una mattinata dedicata alla fantasia, alla condivisione e all’amore per i libri: lunedì 15 dicembre, presso il nido d’infanzia comunale “La Tana dei Birichini” di Bettona, gestito da Polis cooperativa sociale, dove le volontarie dell’associazione “Il Giardino di Rita” proporranno ai bambini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

