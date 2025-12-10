Letture animate e marionette per un Natale di magia al nido d’infanzia La Tana dei Birichini di Bettona
Il nido d’infanzia “La Tana dei Birichini” di Bettona ospita un evento natalizio dedicato a letture animate e marionette. L’appuntamento, in programma per lunedì 15 dicembre, offrirà ai piccoli momenti di fantasia e condivisione, promuovendo l’amore per i libri e creando un’atmosfera di magia e allegria per il periodo natalizio.
Una mattinata dedicata alla fantasia, alla condivisione e all’amore per i libri: lunedì 15 dicembre, presso il nido d’infanzia comunale “La Tana dei Birichini” di Bettona, gestito da Polis cooperativa sociale, dove le volontarie dell’associazione “Il Giardino di Rita” proporranno ai bambini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Weekend di letture animate e laboratori creativi nelle biblioteche per bambini - A CAAccia di storie: letture animate di libri illustrati in Comunicazione Aumentativa ... Riporta lanazione.it
Letture di Natale - Guizzetti" di Sovere organizza per giovedì 4 dicembre una serata dal titolo «Letture di Natale». Si legge su ecodibergamo.it
Un tesoro culturale che ha animato il quartiere per dieci anni tra letture animate, marionette e momenti di inclusione - facebook.com Vai su Facebook
IL SABATO DELLE STORIE in BIBLIOTECA: letture animate per bambini dai 18 mesi ai 3 anni Vai su X
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com